Sono molto contento e non potrebbe essere altrimenti. Sta facendo molto bene al suo primo anno in Italia. Lavora sempre per migliorare se stesso e la squadra, e anche gli altri lo aiutano. Dietro Romelu c'è una squadra che lo supporta.

Non è semplice, la situazione è delicata. Tutti abbiamo famiglie e la cosa che sta accadendo non ci lascia indifferenti. È inevitabile che tutti quanti stiano cercando di affrontare la situazione nel migliore dei modi. Il giorno della partita serve affidarsi a un programma ben preciso. In questo periodo bisogna cercare di riportare un po' i giusti valori di questo sport. Il calcio trasferisce valori umani e sportivi.

È difficile immaginare come sarà, il pubblico è importante quando si gioca a calcio. Soprattutto in partite così belle. Il momento però è delicato e la salute viene prima di tutto. Dobbiamo essere bravi ad adeguarci e restare più al sicuro possibile.

Niente conferenza stampa, causa coronavirus. Ma Juventus-Inter è una partita che merita di essere presentata adeguatamente alla vigilia. Ecco perché Antonio Conte , tecnico dei nerazzurri, ha parlato comunque ai microfoni di Inter Tv nel primo pomeriggio di oggi. Per lui sarà un ritorno speciale - ma triste - allo Stadium, senza pubblico, senza magia. Questo però non cambia l'importanza del match, lo dimostra la classifica: a Torino ci si gioca un pezzo di scudetto:

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK