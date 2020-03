Il tecnico degli spagnoli ha parlato anche dell'emergenza coronavirus, che costringerà le squadre a giocare a porte chiuse.

di Redazione Fox Sports - 07/03/2020 10:45 | aggiornato 07/03/2020 10:51

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Quarto in classifica. A +1 dall'Atletico Madrid, +3 dal Valencia. Il Getafe, stando così le cose, sarebbe qualificato alla prossima Champions League. Un risultato straordinario per il quale José Bordalás e i suoi ragazzi stanno lottando senza risparmiarsi. E non solo. I prossimi avversari dell'Inter, nonostante una rosa limitata qualitativamente, sono passati agli ottavi di finale di Europa League eliminando i "quasi" finalisti della scorsa Champions. Quell'Ajax di Ten Hag che tanto aveva incantato l'Europa.

Per questo l'Inter non dovrà commettere l'errore di sottovalutare gli Azulones a San Siro (il match è in programma giovedì 12 marzo a San Siro, ore 21:00). Intanto, lo stesso Bordalás si è detto più concentrato sul campionato che sulla sfida ai nerazzurri. Ecco le sue parole nella conferenza stampa di vigilia di Getafe-Celta Vigo (si gioca stasera alle 21:00):

L'Inter è una grande squadra, ovvio che non siamo favoriti. Ma penseremo a loro a partire da domenica. Prima c'è il Celta Vigo, una partita importante dove manderò in campo tutti i titolari.

A San Siro si giocherà senza pubblico: