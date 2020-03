Ci sono delle enormi incongruenze, il governo ci chiede di stare a un metro di distanza ma se vedo i miei giocatori a un metro dagli avversari mi arrabbio. Credo sia assurdo, dovremmo fermare tutto e non giocare neanche a porte chiuse. I giocatori sudano, starnutiscono, tossiscono e non possono stare distanti, non capisco perché si giochi.

Oggi sono arrivate delle dichiarazioni molto polemiche di Gianmarco Pozzecco a riguardo in conferenza stampa. L'allenatore di Sassari è stato molto chiaro: secondo lui il basket deve fermarsi e non giocare neanche a porte chiuse .

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK