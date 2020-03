In questo provvedimento sarà proibito spostarsi dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria solamente per motivi gravi e "indifferibili". Fra questi sarà inserito secondo la Gazzetta dello Sport anche lo spostamento delle squadre che devono giocare a porte chiuse, comprese quelle di Serie A .

Nuova mossa del Governo italiano per arginare i contagi da Coronavirus: sarà emanato un decreto nelle prossime ore che vieterà l'entrata e l'uscita dalla Lombardia e da altre 11 province della zona rossa. Ma tutto questo non fermerà la Serie A .

