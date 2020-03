Il fenomeno dei Lakers si è detto contrario alle partite di basket a porte chiuse.

di Redazione Fox Sports - 07/03/2020 13:21 | aggiornato 07/03/2020 13:29

Continua a tenere banco il tema coronavirus nello sport. È inevitabile, c'è un'emergenza e va affrontata. In Europa, specialmente in Italia, sono arrivate le prime direttive in tal senso. Mentre negli Stati Uniti - visto il numero di casi accertati, di gran lunga inferiore a quello del vecchio continente - si procede con cautela prima di diramare divieti e restrizioni. Anche perché, di fronte alla possibilità di giocare a porte chiuse, non tutti sono d'accordo.

Tra questi c'è LeBron James. Star dell'NBA che non ha bisogno di presentazioni, e che si è schierata apertamente contro la possibilità di chiudere i palazzetti a causa del coronavirus:

Senza tifosi non gioco. Abbiamo bisogno dei nostri sostenitori, io gioco per loro. Che facciano quel che vogliono, ma io non ho intenzione di giocare in un palazzetto vuoto.

NBA, le norme anti-coronavirus

A queste parole, pronunciate al termine del match tra i Los Angeles Lakers e i Milwaukee Bucks (113-103 con 37 punti, 8 assist e 8 rimbalzi per James), segue però la realtà delle cose. L'NBA, infatti, sta valutando concretamente la possibilità di giocare a porte chiuse. E, per il momento, ha vietato ai giocatori di firmare autografi, scattare selfie e battere il "cinque" con i tifosi. Oltre che tra compagni di squadra e avversari.