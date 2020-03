L'armeno sta disputando una buona stagione alla Roma, e non è detto che resti in giallorosso.

di Redazione Fox Sports - 07/03/2020 16:30 | aggiornato 07/03/2020 16:40

Non solo Smalling. Un altro fulmine a ciel sereno si stampa dritto in petto a Paulo Fonseca, sempre dall'Inghilterra. Sempre per uno degli assi della Roma che il tecnico portoghese farebbe giocare "anche in porta": Henrikh Mkhitaryan. L'armeno, così come il centrale inglese, è arrivato in prestito secco da un club d'oltremanica. L'Arsenal. Che ora lo rivuole.

O quantomeno ci pensa, riflette. La stagione disastrosa dei Gunners (al 9° posto in Premier e fuori ai sedicesimi di Europa League) sta palesando tutti i limiti realizzativi di una squadra alla quale manca un elemento di raccordo tra centrocampo e attacco. Un giocatore intelligente, dal piede educato, rifinitore. Uno come Mkhitaryan, appunto.

Arteta chiama Mkhitaryan: "Valutiamo se tenerlo"

Per questo Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha aperto le porte alla sua permanenza a giugno. Se per "riacquistare" Smalling la Roma dovrà sudare 29 milioni di camicie, per Mkhitaryan i giallorossi - purtroppo per loro - potrebbero essere costretti a non porsi nemmeno il problema: