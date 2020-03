Il prossimo 16 marzo a Raw festeggerà insieme al WWE Universe. Tutte le iniziative collegate.

di Marco Ercole - 06/03/2020 07:42 | aggiornato 06/03/2020 14:13

Il WWE Hall of Famer e icona pop “Stone Cold” Steve Austin ha creato alcune delle più memorabili frasi a effetto della storia del wrestling, inclusa quella che ha lanciato la sua carriera, “Austin 3:16 dice che prenderò a calci!”. Lunedì 16 marzo (3/16 per gli americani), Austin apparirà live a Monday Night Raw per celebrare insieme al WWE Universe il #316Day.

Inoltre il WWE Network manderà in onda una maratona di programmi su “Stone Cold” Steve Austin, incluso un nuovo episodio di Steve Austin’s Broken Skull Sessions con un’intervista al WWE Hall of Famer Bret “Hitman” Hart, dove le due icone discuteranno della loro storica rivalità che culminò in uno dei più grandi match della storia della WWE, a WrestleMania 13.

Il #316Day darà la possibilità di acquistare merchandise inedito di Stone Cold su WWEShop.com, con un set di carte collezionabili e contenuti personalizzati che celebreranno la leggendaria carriera di Austin promossi attraverso i canali social della WWE.