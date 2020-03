Serie A: interrogazione parlamentare per avere le partite in chiaro

La Lega Serie A ha reso noti date e orari delle prossime giornate di Serie A che sono state modificate a causa dell'emergenza Coronavirus. Come già annunciato in precedenza, nel prossimo weekend saranno recuperate le partite della 26ª giornata e poi si proseguirà facendo scalare di una settimana il calendario. Comunicata anche una variazione di orario: Hellas Verona-Cagliari, gara della 25ª giornata, verrà recuperata mercoledì 18 marzo alle ore 15 e non alle 18.30. Nello stesso giorno si giocheranno anche Atalanta-Sassuolo e Torino-Parma.

