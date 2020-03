Ronaldinho: si complica la vicenda dei passaporti falsi

Già, ma anche guardandola da un'altra angolatura, la vicenda che vede protagonista l'ex stella brasiliana continuava a non apparire affatto chiara agli inquirenti di Asuncion. Perché regalare proprio due passaporti e non qualcosa di diverso? E poi il fatto che a Ronaldinho sia momentaneamente stato tolto il passaporto del suo paese a causa di alcuni reati ambientali commessi - una costruzione abusiva - può avere a che fare con la questione? Qualche risposta devono averla ottenuta, visto che nel frattempo hanno arrestato anche l'uomo d'affari che avrebbe fornito i documenti ai fratelli de Assis, oltre alle due donne vere titolari delle matricole dei passaporti falsi. Una vicenda dagli aspetti comunque ancora poco chiari , insomma, tanto che persino il ministro degli interni paraguaiano Euclides Acevedo ha chiesto di essere costantemente aggiornato sugli sviluppi del caso.

L'ex attaccante di Barcellona e Milan, secondo quanto riportato dal media brasiliano Veja, avrebbe infatti minimizzato, spiegando che, visto che era ad Asuncion per un'iniziativa benefica - la presentazione nel ruolo di testimonial di un programma di assistenza sanitaria gratuita per bambini - aveva ritenuto che i due documenti paraguayani ricevuti gratuitamente rappresentassero semplicemente un segno di riconoscenza. Un regalo, insomma, per il suo impegno filantropico. Tutto chiarito, dunque.

