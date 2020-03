Il brasiliano giocherà per la prima volta da quando è al PSG il ritorno degli ottavi di Champions League.

di Redazione Fox Sports - 06/03/2020 17:30 | aggiornato 06/03/2020 17:35

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Finalmente Neymar giocherà un ottavo di ritorno di Champions League con la maglia del PSG. Proprio così. Per la prima volta da quando è arrivato a Parigi nell'estate del 2017, quando i transalpini pagarono la clausola di 222 milioni di euro per strapparlo al Barcellona, il brasiliano sarà in campo a questo punto della competizione.

Nelle ultime due stagioni ha saltato causa infortunio prima la gara col Real Madrid nel 2018 e poi quella col Manchester United nel 2019, partite che hanno visto i parigini uscire sconfitti ed eliminati.

Di conseguenza O'Ney non potrà partecipare al compleanno dell'amata sorella Rafaella che compirà 24 anni l'11 marzo, proprio il giorno in cui al Parco dei Principi è in programma la sfida contro il Borussia Dortmund (2-1 per i tedeschi all'andata). In Spagna sottolineano come sia la prima volta del 2016 che il classe 1992 salterà il compleanno della sorella, per la felicità di Tuchel che ha dichiarato: