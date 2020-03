Guai muscolari per tre giocatori azzurri che avranno però tutto il tempo per recuperare.

di Redazione Fox Sports - 06/03/2020 15:58 | aggiornato 06/03/2020 16:03

Venerdì insolito per il Napoli di Gennaro Gattuso che non scenderà in campo in questo weekend. Gli azzurri si rivedranno sul terreno verde solo sabato 14 marzo alle ore 18, quando al San Paolo sfideranno la SPAL di Gigi Di Biagio. Per quel giorno Ringhio spera di recuperare alcuni dei suoi giocatori acciaccati, tra cui spiccano Insigne, Demme e Maksimovic che si sono fermati proprio oggi. Il difensore e l'attaccante hanno giocato solo il primo tempo della partitella e poi si sono fermati causa di un risentimento muscolare, mentre l'ex Lipsia ha rimediato un trauma contusivo al ginocchio. Nulla di grave: dovrebbero recuperare per la SPAL e soprattutto per il Barcellona (il 18 marzo alle ore 21 al Camp Noi) nel match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League (1-1 all'andata al San Paolo). Per quanto riguarda Meret e Malcuit, invece, prosegue il lavoro personalizzato.