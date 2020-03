Nagelsmann come Klopp: "Coronavirus? A un virologo chiedete come giochiamo?"

Nagelsmann: "Vorrei allenare Cristiano Ronaldo per capire come fa"

Tradotto: non è un virologo e non vuole pronunciarsi su un argomento su cui rischierebbe di dire banalità o ancor peggio castronerie.

Volete sapere da me quale sarà l'impatto del Coronavirus sul mondo del calcio? Non andreste a chiedere a un virologo come giocheremo contro il Wolfsburg...

Ma anche negli altri campionati si stanno preparando a questa eventualità. In Germania hanno chiesto un parere sulla situazione al tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann che ha risposto - come riportato da Sportschau - "alla Klopp":

L'emergenza Coronavirus continua per forza di cose a essere l'argomento predominante anche nel mondo del calcio. In Serie A lo scenario è stato già radicalmente cambiato dall'epidemia, con le prossime giornate che si giocheranno a porte chiuse (sarà così almeno fino al 3 aprile).

