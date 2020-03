Monaco, 6 mesi di squalifica per Gelson Martins!

Il portoghese è stato stangato per aver spinto l'arbitro Mikael Lesage nel match contro il Nimes dello scorso 1° febbraio.

di Redazione Fox Sports - 06/03/2020 08:58 | aggiornato 06/03/2020 09:03

Stangata per il giocatore del Monaco Gelson Martins. La Ligue 1 lo ha infatti squalificato per ben 6 mesi per aver spinto l'arbitro Mikael Lesage nel match contro il Nimes dello scorso 1° febbraio. Il classe 1995 perse la testa dopo l'espulsione del compagno di squadra Tiémoué Bakayoko e spintonò a più riprese il direttore di gara ricevendo il rosso diretto.

A distanza di settimane da quella partita, vinta 3-1 dal Nimes, è arrivata la pesantissima decisione che pone fine alla stagione dell'ex Sporting Lisbona. Originariamente Gelson Martins era stato punito con uno stop a tempo indeterminato, ora la commissione disciplinare ha reso nota la sanzione definitiva che è iniziata il 6 febbraio e terminerà il 6 agosto.

Il Monaco ha fatto sapere di ritenere eccessiva la pena per un giocatore che non ha mai subito sanzioni disciplinari in carriera. La stagione di Gelson Martins si conclude con all'attivo 23 presenze, 4 gol e 1 assist.