Il club di Ligue 1 è accusato di presunte violazioni delle norme sul fair play finanziario.

di Redazione Fox Sports - 06/03/2020 10:45 | aggiornato 06/03/2020 10:48

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Secondo la stampa francese l'Olympique Marsiglia sarebbe finita nel mirino dell'Uefa per presunte violazioni delle norme sul fair play finanziario. In particolare il club non avrebbe rispettato le condizioni dell'accordo stipulato per la stagione 2019-2020 e per questo sarebbe stato deferito alla camera giudicante del CFCB (Club Financial Control Body).

Nnostante sia sotto settlement agreement, infatti, non avrebbe fino ad ora rispettato le restrizioni imposte da tale patto. Di conseguenza l'OM rischia seriamente di non poter disputare le coppe europee nella prossima stagione, sebbene si attualmente al secondo posto in Ligue 1, con buone possibilità quindi di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Tra le varie sanzioni per il mancato rispetto delle condizioni del FFP, c'è proprio il divieto a partecipare alla competizioni UEFA. Sarebbe veramente una grande beffa per i marsigliesi, che adesso dovranno certamente farsi qualche calcolo in più.