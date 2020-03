Il patron dei bianconeri ha chiamato il numero uno della Dea per un chiarimento dopo le parole pronunciate a Londra a margine del FT Business of Football.

di Redazione Fox Sports - 06/03/2020 10:26 | aggiornato 06/03/2020 10:33

"Ho grande rispetto per quello che sta facendo l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea per club. È giusto o no? Poi penso alla Roma, che ha contribuito negli ultimi anni a mantenere il ranking dell'Italia, ha avuto una brutta stagione ed è fuori, con quello che ne consegue a livello economico. Bisogna anche proteggere gli investimenti e i costi...".

Queste le parole pronunciate ieri a Londra dal presidente della Juventus e dell'ECA Andrea Agnelli a margine del FT Business of Football. Dichiarazioni che ovviamente hanno fatto il giro del mondo e sono arrivate a Bergamo alle orecchie del patron della Dea Antonio Percassi.

E proprio Percassi - riporta La Gazzetta dello Sport - ha ricevuto nel pomeriggio la chiamata di Agnelli che ha voluto spiegare il suo discorso e fare chiarezza: non voleva attaccare l'Atalanta bensì far capire come a parer suo serva una radicale modifica del meccanismo di accesso alle coppe europee. Una netta presa di posizione che va verso quella Superlega europea da sempre sostenuta da Agnelli.