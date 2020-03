Inter, Zhang: "Con Dal Pino troppo buono. Juve? Andiamo a vincere!"

Inter, Marotta: "Porte chiuse unico modo per far terminare la Serie A"

Si gioca ed è fondamentale che avvenga nelle condizioni di un piano di sicurezza. La salute è la priorità numero uno. Sono convinto che anche così, a porte chiuse, sarà un grande evento. Juve-Inter è un match che appassiona milioni di tifosi e io guardo con fiducia alla partita di domenica. Sono sicuro che la squadra darà il massimo. Problemi legati alla lunga attesa? Non credo, sono sicuro che la reazione dell’Inter sarà positiva. Vogliamo fare un bel regalo ai nostri tifosi e possiamo andare a Torino per vincere questa splendida sfida

Da quando l’Inter è di Suning, si è trasformata. In campo e fuori, nel marketing. I numeri del bilancio sono esplosi perché doppi o quasi tripli rispetto a due anni fa. Possiamo investire ancora tanto sulla squadra, vogliamo tenere i campioni e non li venderemo. Anzi, contiamo di comprare e attrarre all'Inter i migliori talenti internazionali

