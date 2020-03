Napoli, tre infortuni per Gattuso: in dubbio Maksimovic, Demme e Insigne

Ma intanto Gattuso può dirsi soddisfatto per essersi guadagnato la fiducia di De Laurentiis. La testa di tutti in casa Napoli ora è sulle prossime partite che vedranno Insigne e compagni affrontare il Verona al Bentegodi venerdì 13 marzo alle ore 18.30 e poi il Barcellona al Camp Nou mercoledì 18 marzo alle ore 21.

