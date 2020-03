Il fantasista francese ha smaltito l'infortunio alla caviglia destra ed è tornato ad allenarsi in gruppo

di Redazione Fox Sports - 06/03/2020 15:33 | aggiornato 06/03/2020 15:38

Ottime notizie per l'allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini: è infatti tornato in gruppo Franck Ribery, ai box dallo scorso 30 novembre quando si fece male alla caviglia destra nel match casalingo contro il Lecce. A metterlo ko fu Tachtsidis che ha costretto l'ex Bayern Monaco a finire sotto i ferri e a saltare gran parte della stagione.

Il peggio però è alle spalle e ora il francese può pensare al ritorno in campo in gare ufficiali. Ribery potrebbe già essere convocato per la partita contro l'Udinese in programma alla Dacia Arena domenica 8 marzo alle ore 18.

Sicuramente lo vedremo per qualche minuto in Fiorentina-Brescia della settimana successiva. Il 36enne potrà poi sfruttare la pausa per le Nazionali prevista per il 23 marzo per trovare la miglior condizione possibile.