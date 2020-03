Di conseguenza la Lega calcio francese (LFP) ha ufficializzato il rinvio della sfida. Il PSG, che in Ligue 1 occupa la prima posizione a quota 68 punti a +12 sul Marsiglia, potrà così pensare direttamente al ritorno degli ottavi di Champions League col Borussia Dortmund in programma mercoledì 11 marzo alle ore 21 al Parco dei Principi.

L'emergenza Coronavirus inizia a influenzare anche la Ligue 1. Dopo che in Italia nelle scorse settimane sono state rinviate diverse partite della Serie A, ecco che anche la Francia si vede costretta a rinviare a data da destinarsi la sua prima gara: Strasburgo-PSG, inizialmente in programma per domani, non si giocherà.

