Il sindaco di Norimberga già informato la federazione tedesca, che tra le opzioni a sua disposizione ha anche quella di spostare la partita tra Germania e Italia in un altra sede, sempre all'interno del Paese. Ma non a Norimberga, a quanto pare. Perché anche lì, adesso, la gente preferisce non avere niente a che fare con gli italiani.

Questo è quello che ha chiesto il consiglio comunale della città bavarese, che - come riportato dalla Bild - si sta muovendo affinché venga accolta la sua richiesta di cancellare l'amichevole, nonostante per la gara siano già stati venduti tutti i biglietti di curva e si andasse verso il tutto esaurito..

Adesso anche Norimberga non vuole la Nazionale italiana. L'amichevole in programma il 31 marzo tra la Germania e gli azzurri potrebbe essere cancellata a causa della situazione legata all'epidemia del coronavirus.

