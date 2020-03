Il dirigente dell'Udinese parla ai microfoni di Radio Sportiva e spiega il suo punto di vista sull'emergenza Coronavirus.

di Redazione Fox Sports - 06/03/2020 13:03 | aggiornato 06/03/2020 13:08

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Secondo il dg dell’Udinese Pierpaolo Marino, non è ancora da escludere una possibile sospensione dei campionati di Serie A (e non solo) nel caso in cui ci siano dei peggioramenti per la situazione legata al Coronavirus. Ne ha parlato il dirigente a Radio Sportiva:

Fatico a credere che questo campionato si possa concludere regolarmente: gli scenari sono imprevedibili, ci dobbiamo preparare anche a ipotesi peggiori. Se quello che è successo a squadre di Serie C succede anche a quelle di Serie A cosa facciamo? Non ci stiamo rendendo conto che stiamo entrando in un percorso come quello dei film apocalittici, che ci può vedere protagonisti: il governo prima o poi potrebbe sospendere il campionato, in paesi come la Cina è successo.

Serie A, per Marino possibile sospensione campionato

La sua analisi è poi proseguita: