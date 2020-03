Il giovane centrocampista dei Blues si è scagliato contro l'atteggiamento dell'ex Leicester

di Redazione Fox Sports - 06/03/2020 00:54 | aggiornato 06/03/2020 01:02

È uno dei tanti ragazzi prodigio del Chelsea di Frank Lampard. Da Mount ad Abraham, il tecnico dei Blues può contare anche su Billy Gilmour. Acerbo, ancora in fase di rodaggio. Ma già uno dei talenti più cristallini presenti all'interno del roster del club londinese.

Il blocco del mercato estivo, infatti, ha convinto il Chelsea a puntare su tipi come lui. Giovanissimo (classe 2001, compirà 19 anni a giugno), abile tecnicamente, agile e... "piccolino". Forte del suo metro e settanta di statura, comunque, Gilmour è stato nominato uomo-partita nel match che ha giocato da titolare - e vinto - martedì scorso contro il Liverpool in FA Cup.

Chelsea, le accuse di Gilmour a Maguire

Ma il cammino verso il mondo del calcio professionistico non è tutto rose e fiori: il giovane scozzese l'ha scoperto lo scorso 30 ottobre. Giorno del quarto turno di Carabao Cup, Chelsea-Manchester United (1-2). Gilmour, titolare anche in quell'occasione, dovette scontrarsi contro un ostacolo più duro del previsto.

Un ostacolo alto 1,94 m per 100 kg, di nome Harry Maguire. Ex centrale del Leicester, oggi leader della difesa e capitano dei Red Devils. Maguire è un tipo duro sul campo, tosto, complicato. Anche se, come racconta Gilmour, lo è anche per i motivi sbagliati:

Mi diceva che sono un piccoletto e mi spingeva via afferrandomi per la gola - ha svelato lo scozzese ai microfoni del sito ufficiale dei Blues -. È qualcosa che devo affrontare, non lascerò che accada di nuovo. Quella partita mi è stata di lezione. Maguire proverà ancora a bullizzare i giovani e quindi io devo imparare a essere più forte. Ci ho lavorato e posso farcela.

Diciotto anni e carattere da vendere. Billy Gimour sta già imparando a non cedere dinnanzi a qualunque avversario, non importa di quale peso e statura.