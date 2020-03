Ma prima, agli albori della sua carriera, Corona segnava e faceva sognare i tifosi del Catanzaro tra Serie C1 e Serie B: 114 presenze, 47 gol e l'amore incondizionato del suo popolo. "Infettato" a suon di grandi prestazioni. Va detto che quella dei coronavirus è una famiglia della quale si è a conoscenza da molto prima delle grandi gesta di Corona in Calabria. Però quell'" Infetti da coronavirus ", a rileggerlo oggi, non può che lasciare sbigottiti. A pubblicare la foto è stato lo stesso ex bomber sulla propria pagina Facebook.

Un anno in Serie A al Catania (nel 2006/07, chiuso con un onesto bottino di 7 gol) e una vita nel calcio di provincia. Classe '74, Corona - tra qualche campionato sabbatico - ha appeso definitivamente gli scarpini al chiodo solo nel 2018/19 dopo aver giochicchiato (11 presenze e 2 gol) nel Gela in Serie D.

