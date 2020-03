Ho molti idoli e Michu è uno di questi. Allo Swansea era fantastico, poi adoro Cristiano Ronaldo e quello che ha fatto negli ultimi 10 anni. Mi piace osservare, soprattutto gli attaccanti perché io sono uno di loro. Adriano anche era fantastico, mi piaceva moltissimo, era inarrestabile. Romario era davvero forte e veloce, ma Adriano non aveva paura di nulla. Dribblava, calciava e sfondava la porta. Un po' come il mio gol segnato contro il PSG...

