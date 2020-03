Il francese adesso gioca con il Monaco, ma è sempre di proprietà del Chelsea.

06/03/2020

Non si è conclusa benissimo, tanto per usare un eufemismo, l'avventura di Tiémoué Bakayoko con il Milan. Il francese era partito benissimo nel suo primo anno, poi però il rendimento è andato via via scemando, anche per via di alcuni problemi fisici che ne hanno condizionato le prestazioni.

Così i rossoneri non lo hanno riscattato dal Chelsea (sarebbe costato 35 milioni), preferendo puntare in quel ruolo su Bennacer dell'Empoli (pagato 15). Il giocatore, ora al Monaco, ha parlato in un'intervista a RMC Sports, affrontando l'argomento del suo futuro lontano sia dal Milan che dal Chelsea, club che ancora detiene il suo cartellino:

Rimanere al Milan o al Chelsea? Non sono l’unico a decidere. A Milano avevo la sensazione che non contassero su di me.

C'è modo anche di parlare del suo rapporto con Gattuso: