di Daniele Minuti - 06/03/2020 18:52 | aggiornato 06/03/2020 18:58

I primi mesi di Carlo Ancelotti all'Everton possono essere visti in maniera positiva: la squadra di Liverpool è attualmente undicesima nel campionato di Premier League ma a pochi punti dalla zona europea (la Champions League è distante solamente 8 lunghezze).

In quarta posizione c'è il Chelsea che sarà il prossimo avversario ma ovviamente i Toffees per raggiungere l'Europa che conta dovrebbero battere la concorrenza di tantissime squadre. L'ex allenatore del Napoli però vede quel traguardo come possibile, se non quest'anno almeno nel prossimo futuro.

Di questo e di molto altro ha parlato proprio l'allenatore dell'Everton in una lunga e interessante intervista rilasciata al Telegraph. E il suo intervistatore era Jamie Carragher, ex giocatore del Liverpool a cui Carletto non ha risparmiato una simpatica frecciata ricordando la famosa finale di Champions giocata a Istanbul nel 2005.

Ancelotti: "Porterò l'Everton in Champions". E poi la frecciata a Carragher: "A Istanbul eri a terra perdendo tempo"

Nel confronto con Carragher, Ancelotti ha parlato delle ambizioni future dell'Everton che ha riposto tantissima fiducia in lui mettendolo sotto contratto pochissime settimane dopo il suo addio al Napoli.

L'anno prossimo dobbiamo qualificarci per la Champions League, sono qui per questo: sono sicuro che sia l'ambizione del club, il presidente Moshiri vuole essere al vertice e la sua idea è chiara, non so quanto ci vorrà ma non è un futuro lontano. La spina dorsale della squadra è solida, non so quale sarà l'obiettivo di questa stagione ma nella prossima combatteremo per il quarto posto. Abbiamo una rosa forte e in estate miglioreremo, il calcio è cambiato tanto e io non ho uno stile preferito: in molti ora partono da dietro ma se vuoi lanciare lungo e lottare per i secondi palloni è calcio lo stesso, un team con una sola identità è limitato perché può giocare in un solo modo.

In ultimo è arrivata una piccola frecciata a Carragher, che nel 2005 giocava nel Liverpool che superò il Milan di Ancelotti in finale dopo la clamorosa rimonta dal 3-0 fino al 3-3 finale che portò ai calci di rigore.