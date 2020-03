Dopo l'eliminazione del Tottenham in FA Cup per mano del Norwich e la lite a fine partita di Eric Dier con un tifoso, ha parlato così il manager degli Spurs José Mourinho:

Credo che Eric Dier abbia fatto qualcosa di poco professionale, ma in queste circostanze lo avrebbe fatto chiunque. Quando qualcuno ti insulta e la tua famiglia è lì e viene tirata in ballo da chi insulta, in questo caso un fratello più piccolo, non è semplice non reagire. Credo che Eric non sia stato professionale, ma ripeto: ognuno di noi avrebbe reagito così. Siamo dei professionisti e dobbiamo stare attenti, ma io sto con il giocatore e comprendo il suo comportamento. So che la reazione di Eric sia arrivata perché hanno messo in mezzo suo fratello e non gli è piaciuto ciò che è accaduto. Il fratello di Eric era seduto accanto al tifoso? Sì. Se il club dovesse prendere un provvedimento contro Dier non sarei d'accordo