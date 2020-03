Parla l'ex centrocampista della Juventus.

di Redazione Fox Sports - 05/03/2020 16:35 | aggiornato 05/03/2020 20:40

L'ex centrocampista della Juventus, Momo Sissoko, ha rilasciato un'intervista al Daily Mail in cui tra i tanti argomenti ha affrontato anche quello relativo a Paul Pogba, che sembra destinato a lasciare il Manchester United durante la prossima finestra di mercato:

Io penso che Pogba - ha esordito Sissoko - tornerà alla Juventus. Tutto lascia pensare che lascerà il Manchester United e la Premier League. La Juventus è un club che conosce già e lì è amato e rispettato in maniera incondizionata

In questa stagione Pogba ha giocato appena 8 presenze e 2 assist a causa di una lunga serie di infortuni. Il suo contratto in scadenza nel 2021 con ogni probabilità non verrà rinnovato. La Juventus segue con attenzione il suo ex centrocampista e si prepara a sferrare l'attacco in estate.