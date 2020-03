Toni accesi durante la riunione tra i due presidenti, incapaci di accordarsi su una data in cui recuperare una partita tanto importante per il campionato: alla fine si dovrebbe giocare il 15 marzo, naturalmente senza pubblico.

di Simone Cola - 05/03/2020 09:51 | aggiornato 05/03/2020 09:55

Tensione alle stelle durante l'assemblea andata in scena ieri e decisiva per stabilire i modi con cui affrontare l'emergenza legata al Coronavirus e permettere alla Serie A di andare avanti. I toni si sono fatti particolarmente accesi al riguardo della possibile data in cui recuperare Atalanta-Lazio, gara importantissima per le ambizioni di entrambe le squadre e per la lotta Scudetto su cui i rispettivi presidenti, Luca Percassi e Claudio Lotito, non hanno trovato un accordo.

In mezzo gli interessi di entrambi i club: impegnata in Champions League la prossima settimana contro il Valencia, in una gara che potrebbe sancire lo storico accesso ai quarti di finale della più importante competizione continentale, l'Atalanta aveva chiesto di anticipare di 24 ore la sfida inizialmente prevista per sabato 7 marzo in modo da poter disporre di un giorno in più per prepararsi al meglio. Un'ipotesi che era stata immediatamente respinta dalla Lazio, con Lotito pronto a sottolineare come gli interessi della Dea non fossero più importanti di quelli dell'intera Serie A.

La questione era andata in scena nei giorni precedenti ma non si è comunque chiusa lì, dal momento che durante l'assemblea il presidente atalantino Percassi ha proposto di spostare le gare valide per la 27esima giornata al prossimo 13 maggio. L'idea era di recuperare nel prossimo weekend le partite rimandate e di far quindi slittare il calendario, ma anche in questo caso la Lazio si è opposta: Lotito ha sostenuto che una scelta del genere avrebbe falsato il campionato, motivo per cui del resto si era già opposto al rinvio nella stessa data di Juventus-Inter.

Inizialmente prevista per sabato 7 marzo, Atalanta-Lazio sarà probabilmente recuperata il 15.

Serie A, quando si gioca Atalanta-Lazio? Scontro in Lega tra Percassi e Lotito

Alle argomentazioni di Percassi, che ha sottolineato il cammino europeo dell'Atalanta e il fatto che con i suoi risultati la Dea stia onorando il calcio italiano in Europa - e dunque meriti rispetto e attenzione - Lotito ha risposto sottolineando ancora una volta come gli interessi di un singolo club non possano essere messi davanti a quelli dell'intera comunità a cui lo stesso appartiene. Toni più che accesi, con il presidente della Lazio che non ha mancato di ricordare le parole pronunciate qualche giorno prima sulla questione dal tecnico degli orobici Gian Piero Gasperini.

L'artefice del miracolo-Atalanta, infatti, interrogato sulla questione legata a date e recuperi - da sovrapporre all'importante gara di ritorno con il Valencia - era stato caustico.

Se mettiamo davanti le cose personali diventa tutto più difficile. Se la Lazio vuole giocare lunedì sera a questo punto giochiamo lunedì sera, e martedì andremo a Valencia. Noi giocheremo, e la gara che conta di più è quella con la Lazio.

In attesa dell'ufficialità sulle date, resta la decisione presa sul fatto che per i prossimi 30 giorni la Serie A andrà avanti a porte chiuse. Le gare da recuperare saranno recuperate in questo weekend, quindi si riprenderà dalla 27esima giornata con Atalanta-Lazio che andrà in scena il 15 marzo, a Bergamo, in uno stadio senza pubblico ma con un clima che comunque, vista la posta in palio e i precedenti scontri dialettici tra i due presidenti, sarà infuocato.