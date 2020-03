Secondo il patron nerazzurro le sue dichiarazioni contro Dal Pino non sono state esagerate, al contrario.

di Redazione Fox Sports - 05/03/2020 12:46 | aggiornato 05/03/2020 12:51

Steven Zhang non lascia, raddoppia. In un'intervista rilasciata al Financial Times, il presidente dell'Inter ha rincarato la dose contro il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, che martedì sera aveva definito senza mezzi termini "il più grande pagliaccio mai conosciuto".

Il riferimento era ovviamente alla gestione del calendario della Serie A a seguito delle misure adottate per fronteggiare la diffusione del Coronavirus e inevitabilmente le sue parole hanno portato a un deferimento. Zhang però non ha alcuna intenzione di fare passi indietro, come spiegato in queste sue nuove dichiarazioni:

In molti hanno ritenuto esagerate le mie parole. Invece io penso che siano state leggere e non abbastanza forti.

Inter: Zhang rincara la dose contro la Serie A

Sull'argomento è intervenuto anche Andrea Agnelli, presente a Londra al fianco dello stesso Zhang al Financial Times Business of Football: