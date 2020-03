Sono stati definiti gli orari dei recuperi della 25ª e della 26ª giornata.

di Redazione Fox Sports - 05/03/2020 16:54 | aggiornato 05/03/2020 17:28

All'indomani della pubblicazione del Decreto Legge Coronavirus che impone alla Serie A di giocare a porte chiuse almeno fino al prossimo 3 aprile, la Lega Serie A ha reso noti date e orari dei recuperi della 25ª e della 26ª giornata. In questo weekend il programma verrà aperto dal lunch match Parma-SPAL che si giocherà domenica 8 marzo al Tardini alle ore 12.30. A seguire Milan-Genoa alle ore 15 a San Siro, poi allo stesso orario Sampdoria-Hellas Verona in scena a Marassi. Alle 18 spazio a Udinese-Fiorentina, la sera tutti gli occhi saranno sul Derby d'Italia Juventus-Inter il cui fischio d'inizio è fissato per le 20.45. Lunedì chiuderà i battenti Sassuolo-Brescia. Per quanto riguarda le partite della 25ª giornata, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma si giocheranno in contemporanea mercoledì 18 marzo alle 18.30. Ancora da definire Inter-Sampdoria che ad oggi non dispone di una data utile.

Serie A, date e orari dei recuperi della 26ª giornata

Di seguito il programma completo dei recupero con relativa programmazione TV.