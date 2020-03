L'ex fantasista brasiliano è stato arrestato al Resort Yacht & Golf Club Paraguayo di Asuncion insieme al fratello Roberto de Assis con l'accusa di utilizzo di documenti contraffatti.

di Redazione Fox Sports - 05/03/2020 08:35 | aggiornato 05/03/2020 08:40

Guai per Ronaldinho. L'ex fuoriclasse di Barcellona e Milan è finito in manette in Paraguay - dove si trovava col suo entourage per la presentazione di un programma di assistenza sanitaria per bambini accessibile gratuitamente - insieme al fratello Roberto de Assis. Il motivo? Sono stati accusati di possesso di passaporto falso.

Stando alle informazioni date dal Ministero degli Interni del Paraguay, il brasiliano è stato fermato col fratello al Resort Yacht & Golf Club Paraguayo di Asuncion dove gli è stato contestato l'utilizzo di documenti di nazionalità paraguaiana contraffatti. Attualmente Ronaldinho si trova in stato di fermo nell'hotel e a breve sono attesi ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

Va ricordato - si legge su Goal - come l'ex nazionale verdeoro sia sprovvisto di passaporto dal 2018, anno in cui gli fu sottratto per reati ambientali provocati nel lago Guaíba, nei pressi di Porto Alegre (fu accusato di aver costruito un edificio sulle rive del lago senza alcun permesso).