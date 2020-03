Igor Zaniolo, papà del centrocampista della Roma Nicolò che si sta riprendendo dopo la rottura del legamento crociato, è intervenuto ai microfoni di Retesport e ha parlato delle schermaglie a distanza tra il figlio e i tifosi della Lazio:

Da ex giocatore dico che sono cose che fanno parte del gioco. Nicolò non se l'è presa più di tanto. Questa per lui è una medaglia, vuol dire che è temuto. Lui è romanista e voleva vincere il derby, ha preso positivamente questi striscioni. Mi ha detto: "Tanto c’è un karma, prima o poi segnerò sotto la Curva Nord in un derby"

Poi Igor Zaniolo ha aggiunto:

Dopo che Nicolò ha segnato e ha baciato la maglia a fine partita gli ho detto: "Nicolò, che hai fatto? Adesso gli hai giurato fedeltà". E lui mi ha risposto: "E qual è il problema?". Non è stato un gesto per fare scena, ma voluto perché sente quella maglia e l'affetto della gente. Diventerebbe un problema lasciare la Roma per l’affetto che prova per questa piazza e per questa squadra. Nicolò all'Europeo? Dopo l’infortunio ci vorrà un anno prima di vederlo al massimo: dopo sei mesi il ginocchio guarisce, ma poi deve tornare atleta, deve passargli mentalmente la paura e per questo ci vorrà del tempo in più