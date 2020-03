Papà Alberto passerebbe a ricoprire il ruolo di supervisore del settore giovanile entrando di fatto nei quadri dirigenziali insieme a Bruno Conti e Morgan De Sanctis. Prima però De Rossi dovrà conseguire in quel di Coverciano la licenza UEFA A. Solo successivamente potrà guidare la Primavera ed eventualmente fare il vice in Serie A e B.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Alberto De Rossi potrebbe essere sostituito dal figlio Daniele. Proprio così. L'ex centrocampista, che ha da poco concluso la sua avventura al Boca Juniors e s'appresta a iniziare la carriera da allenatore, sarebbe l'uomo prescelto per la guida tecnica dei giovani lupacchiotti.

Grandi cambiamenti in vista in casa Roma. È infatti imminente il passaggio di proprietà con James Pallotta che sta per lasciare il testimone a Dan Friedkin, imprenditore e produttore cinematografico statunitense che sborserà 780 milioni di euro (mai un club nella storia del calcio italiano era stato valutato tanto) per rilevare la società capitolina. A ruota ci saranno tante altre novità e una di queste potrebbe riguardare la panchina della Primavera.

