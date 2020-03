Nelle prossime ore verranno siglati i contratti preliminari. Lo riporta Il Tempo.

di Redazione Fox Sports - 05/03/2020 18:57 | aggiornato 05/03/2020 19:02

Dan Friedkin sta per diventare il nuovo proprietario della Roma. Lo scrive Il Tempo, secondo cui l'ormai ex presidente James Pallotta è appena sbarcato a New York per firmare i contratti preliminari che ufficializzeranno il passaggio di proprietà. L'accordo per il club giallorosso è stato trovato sulla base di 750 milioni di euro: mai una società di calcio italiana era stata valutata tanto.

Venerdì scorso, una volta giunta alla conclusione la fase negoziale, è avvenuto lo scambio dei contratti tra le parti e da lunedì i legali sono riuniti negli uffici della Raptor situati a New York. È atteso un comunicato a breve per sancire il cambio di proprietà. Ma ormai non ci sono più dubbi: in casa Roma sta per iniziare l'era dell'imprenditore texano Dan Friedkin.