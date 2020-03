Per ridurre la diffusione del contagio da coronavirus, in Inghilterra hanno introdotto questa norma.

di Redazione Fox Sports - 05/03/2020 22:38 | aggiornato 05/03/2020 22:45

Il coronavirus è arrivato anche in Inghilterra. Per questo, in tempi rapidissimi, la Premier League ha già deciso di prendere alcuni provvedimenti precauzionali. Tra i quali c'è il divieto ai calciatori e agli arbitri di stringersi la mano prima della partita. Il gesto del "fair-play handshake" potrebbe infatti favorire la diffusione del contagio qualora, prima di salutare l'avversario o gli arbitri, un soggetto infetto si fosse toccato il naso o la bocca. Il coronavirus passerebbe così di mano in mano.

