Il nuovo collaudatore della Yamaha tornerà in pista con la M1 il prossimo 7 giugno grazie a una wild card.

di Redazione Fox Sports - 05/03/2020 14:18 | aggiornato 05/03/2020 14:23

"Dopo averci pensato per alcune settimane, ieri ho deciso che prenderò parte al Gran Premio di Catalogna. Ho grande voglia e spero di vedervi tutti lì". Queste le parole di Jorge Lorenzo pronunciate in un video pubblicato sui suoi profili social ufficiali.

A quanto pare il nuovo collaudatore della Yamaha, ritiratosi dalle corse lo scorso 14 novembre, non è riuscito a resistere al richiamo delle gare e grazie a una wild card salirà in sella all'M1 2020 in occasione del GP di Catalogna in programma al Montmelò dal 5 al 7 giugno.

Da settimane circolava la voce che il 32enne maiorchino stesse pensando di disputare un Gran Premio e lui stesso non aveva mai escluso questa ipotesi. L'indiscrezione è ora realtà: Lorenzo ci sarà in Catalogna dove in carriera ha vinto quattro volte nella classe regina.