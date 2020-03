Juventus, Cristiano Ronaldo già in Italia dopo il viaggio in Portogallo

Le derrate alimentari sono state prelevate e distribuite grazie a quattro associazioni di volontoriato di Torino (Banco Alimentare, SERMIG, Comunità di Sant’Egidio e Fondazione Specchio dei Tempi). In questo modo la Juve ha evitato uno spreco enorme di cibo e ha teso una mano a chi lotta ogni giorno per sopravvivere.

Bellissimo gesto della Juventus. Dopo il rinvio causa Coronavirus della partita contro il Milan, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia e in programma originariamente mercoledì 4 marzo all'Allianz Stadium, il club bianconero ha annunciato di aver donato ai più bisognosi oltre tre tonnellate di cibo - corrispondenti a circa 200 mila euro - destinate alle 4mila e più persone che avrebbero fatto tappa all'interno dei Premium Club durante la gara con i rossoneri.

