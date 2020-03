DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Non solo la Serie A. In Italia anche Champions ed Europa League si giocheranno a porte chiuse almeno fino al prossimo 3 aprile. Lo prevede il Decreto del Governo che obbligherà Juventus, Inter e Roma a giocare senza tifosi rispettivamente contro Lione (il 17 marzo, ndr), Getafe (12 marzo, ndr) e Siviglia (19 marzo).

La Spagna si sta però adeguando all'emergenza Coronavirus divenuta ormai globale ed è quindi molto probabile che anche in terra iberica si giochi a porte chiuse. Una decisione definita è stata presa intanto su Valencia-Atalanta del prossimo 10 marzo: "Il Valencia giocherà a porte chiuse. È una decisione definitiva", queste le parole della Consigliera della Sanità e Salute Pubblica della Comunità valenciana Ana Barceló.

Non è un criterio di controllo ma di salvaguardia - ha aggiunto Anna Barceló - della salute pubblica, per tutti e Valencia lo ha assunto fin dall’inizio. Spero che i tifosi italiani non vengano perché non è impedita invece la libera circolazione delle persone

Novità ufficiali potrebbero riguardare a breve anche Barcellona-Napoli (18 marzo), Getafe-Inter (19 marzo) e Siviglia-Roma (sempre del 19 marzo). Il capo del Consiglio superiore dello sport, Irene Lozano, ha dichiarato:

In questo momento né Roma né Napoli sono considerate zone a rischio. Se la partita tra Barcellona e Napoli fosse in programma per domani si giocherebbe in totale normalità. La situazione però è in continua evoluzione e dobbiamo vedere gli eventuali sviluppi