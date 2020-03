Il campionato cadetto si disputerà senza tifosi fino al 3 aprile, mentre la prossima giornata del torneo dilettanti è stata rinviata.

di Daniele Minuti - 05/03/2020 18:35 | aggiornato 05/03/2020 18:37

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Nel giorno in cui finalmente la Serie A ha conosciuto le date delle prossime partite di campionato dopo il caos legato all'allerta Coronavirus, anche le leghe minori come Serie B, C e D incominciano a muoversi per terminare la stagione nel migliore dei modi.

La decisione del governo di chiudere le porte a tutti quanti gli eventi sportivi per il prossimo mese ha fatto sì che Spezia-Pescara disputatasi ieri sera sia diventata l'ultima partita di calcio con il pubblico nel nostro paese fino a nuovo ordine, c'era però attesa per capire come il campionato sarebbe proseguito.

L'ufficialità della decisione è arrivata con un comunicato scritto dal presidente della Lega Serie B, Mauro Balata: la nota pubblicata sul sito della Lega Nazionale Professionisti B spiega che anche il campionato cadetto giocherà senza tifosi allo stadio fino al prossimo 3 aprile sposando le misure anticontagio.

La Serie B giocherà a porte chiuse fino al 3 aprile

Coronavirus: la Serie B gioca a porte chiuse, la Serie D si ferma

La decisione è arrivata direttamente dalla Lega, che aveva facoltà di portare avanti il torneo in questo modo oppure rinviare le gare come invece farà la Serie D, almeno per la 27esima giornata in programma per domenica 8 marzo e per i recuperi in programma fra l'11 marzo e il 1 aprile.

Le partite di tutti i gironi quindi non si disputeranno neanche a porte chiuse per l'impossibilità delle società dilettantistiche di effettuare tutti i controlli necessari descritti dal Governo per disputare gli incontri. Qualsiasi cambiamento futuro, comprese le date degli eventuali recuperi, sarà comunicata più avanti visto il clima di grande incertezza che c'è in questi giorni per via della paura Coronavirus.