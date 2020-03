Il vice di Ten Hag con un fisiologo e un fisioterapista hanno partecipato a una festa in cui uno degli invitati è risultato positivo.

di Daniele Minuti - 05/03/2020 21:14 | aggiornato 05/03/2020 21:18

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

L'allerta sui contagi da Coronavirus arriva purtroppo anche in un team di prima fascia in Europa: stando a quanto riportato dal Telegraaf, ben tre membri dello staff dell'Ajax si trovano attualmente in isolamento preventivo.

Le persone in questione sono il fisiologo Alessandro Schoenmaker, uno dei fisioterapisti dei Lancieri e infine Christian Poulsen. L'ex centrocampista danese, passato anche nel campionato italiano con la maglia della Juventus, è il vice di Erik ten Hag.

I 3 membri dello staff dell'Ajax avrebbero partecipato a una festa di compleanno qualche giorno fa, a cui era presente come invitati alcune persone che in seguito sono risultate positive al test per il Coronavirus. Per questo è stato deciso che tutti e 3 dovessero rimanere in isolamento volontario fino al 13 di marzo. In attesa di fare ulteriori test, la squadra olandese rimane col fiato sospeso.