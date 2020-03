Il presidente dell'Uefa ha dichiarato che, in futuro, il FFP verrà migliorato sulla base degli errori commessi.

Il Fair Play Finanziario non è perfetto. Assioma che già in tanti avevano afferrato, e che ora ammette apertamente colui che dovrebbe difenderlo in prima linea: il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin. Un passo indietro per certi versi inaspettato. Visto che arriva a poche settimane dalla condanna esemplare rifilata al Manchester City proprio dall'Uefa, e proprio perché i Citizens non hanno rispettato il FFP.

Ma Ceferin non si è fatto troppi problemi. Dopo averlo elogiato, ha anche evidenziato le criticità di un sistema che non va eliminato: va modificato. Secondo il presidente del massimo organo calcistico europeo, il Fair Play Finanziario dovrà adeguarsi al calcio che cambia. Aggiornarsi. L'Uefa lavorerà per far sì che ciò avvenga.

Uefa, Ceferin: "Modificheremo il Fair Play Finanziario"

Intervenuto a Sky Sports UK, Ceferin ha parlato così del FFP:

Il Fair-play finanziario è stato istituito per contrastare le perdite nel calcio, ed è stato un successo. In futuro, però, penso che dovremo adattarlo modificandone alcune componenti. Ne stiamo discutendo. Non so se siano stati commessi degli errori, probabilmente sì. L'industria calcio si evolve e arrivano sempre più soldi. Se consentiremo l'ingresso di denaro? Certo, ma dobbiamo pensare alle conseguenze. E avremo bisogno di adottare misure differenti.

