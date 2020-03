Dorna ha dato aggiornamenti sul calendario della MotoGP 2020 che è stato cambiato a causa dell'emergenza Coronavirus.

di Redazione Fox Sports - 05/03/2020 19:22 | aggiornato 05/03/2020 19:28

Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, ha tenuto una conferenza stampa in Qatar dando aggiornamenti sul calendario della MotoGP 2020, modificato per forza di cose dall'emergenza Coronavirus. Il GP di Thailandia, inizialmente previsto per il 22 marzo, è stato spostato al 4 ottobre al posto di Aragon che si correrà una settimana prima (25-27 settembre). Ancora da capire quando sarà recuperata la gara della MotoGP prevista in Qatar, dove nel prossimo weekend correranno solo Moto2 e Moto3.

MotoGP 2020: il calendario aggiornato