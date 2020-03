I blaugrana hanno messo sotto osservazione il classe 2000 del Valencia, che ha una clausola da 100 milioni e il contratto in scadenza nel 2021.

di Andrea Bracco - 05/03/2020 16:09 | aggiornato 05/03/2020 16:14

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il Barcellona vuole Ferran Torres. La notizia è stata lanciata poche ore fa da Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo che segue sempre molto da vicino le vicende di mercato blaugrana. Il talento classe 2000 del Valencia sta vivendo una stagione di grandissimo livello e, grazie a ottime prestazioni inanellate in serie, è riuscito a prendersi definitivamente una maglia da titolare all'interno dell'undici allenato da Albert Celades. Il tecnico, arrivato a campionato iniziato in luogo dell'esonerato Marcelino, stima molto Ferran Torres, utilizzato praticamente sempre, a prescindere dal modulo adottato.

Che sia 4-4-2, 4-3-3 o 4-2-3-1, l'esterno spagnolo trova sempre collocazione largo a destra, dove grazie alle sue caratteristiche di velocista riesce a essere una risorsa molto importante per la manovra offensiva della squadra. Ferran, quest'anno, ha toccato di recente quota 30 presenze tra campionato, Champions League e coppa nazionale, segnando 5 gol complessivi uno dei quali, molto bello, è arrivato proprio in campo internazionale.

Ciò che però impressiona di più sono le statistiche correlate: giocatore con più dribbling portati a compimento, miglior corridore per chilometri percorsi a partita, ma soprattutto un minutaggio tra i più alti in rosa. Ben 2534 minuti associati a giocate d'alta scuola e sterzate per mandare al bar gli avversari. Tutto ciò non è passato inosservato, a tal punto che Eric Abidal - direttore sportivo dei blaugrana - pare averlo inserito tra i primi nomi della lunga lista di rinforzi stilata con gli obiettivi del mercato estivo.

Ferran Torres, estero offensivo del Valencia: il talento spagnolo classe 2000 ha una clausola da 100 milioni di euro ed è finito nel mirino del Barcellona, che potrebbe approfittare del suo contratto in scadenza nel 2021

Calciomercato, il Barcellona su Ferran Torres: ha una clausola da 100 milioni

Ferran Torres ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, sottoscritta al momento della firma apposta sul primo contratto da professionista, datato aprile 2018. L'esterno valenciano è vincolato al club fino al 2021 e, proprio per questo motivo, il Barcellona spera di spuntarla a cifre ben più vantaggiose. Il ragionamento è molto semplice: se il Valencia non si sbriga a farlo rinnovare, il giocatore potrà accordarsi con chiunque a partire dal gennaio prossimo.

Una situazione delicata, che la dirigenza vuole assolutamente scongiurare, magari facendo leva sullo spirito di appartenenza di Ferran Torres, che prima di andare via - e questo è scontato che succederà - potrebbe decidere di aiutare il club a monetizzare al massimo il proprio cartellino. Il ragazzo, d'altronde, ha tutte le carte in regola per mettersi in mostra anche lontano dal Mestalla: perno dell'under 21 spagnola, di recente è stato visionato di persona anche da Luis Enrique.

Il commissario tecnico delle Furie Rosse potrebbe tenerlo in considerazione per il ciclo che si aprirà subito dopo Euro 2020, magari inserendolo stabilmente nella rosa che darà l'assalto a Qatar 2022. Un paese, quello mediorientale, che ha un rapporto lavorativo e politico molto profondo proprio con il Barcellona, club nel quale Ferran Torres potrebbe inserirsi a meraviglia come elemento offensivo in grado di sparigliare le carte.

Una cosa, però, è già certa fin da oggi: il Barcellona, da un po' di tempo, ha cominciato a svecchiare la rosa, andando a investire cifre importanti su diversi giocatori con ancora ampi margini di qualità. Ecco, il frizzante esterno del Valencia rientra proprio in questa categoria: a 19 anni ha ancora un potenziale tutto da esplorare e, in caso di trasferimento in Catalogna, finire nelle mani di Quique Setien potrebbe accellerarne ulteriormente l'ascesa.