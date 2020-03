L'ex centrocampista della Samp era uscito in lacrime dal campo al 16' del match di FA Cup contro il Portsmouth, andato in scena lo scorso lunedì.

di Redazione Fox Sports - 05/03/2020 23:52 | aggiornato 06/03/2020 00:02

La stagione di Lucas Torreira potrebbe essersi conclusa al quinto turno di FA Cup. Colpa diretta della sfortuna e di James Bolton, difensore centrale del Portsmouth che ha steso l'uruguaino al 13' minuto del match (andato in scena lo scorso 2 marzo) contro l'Arsenal. Nel più classico degli incontri tra una squadra di prima e terza serie inglese, la magia della FA Cup si è scontrata con la ruvidità delle basse leghe del calcio britannico.

Il responso dell'Arsenal è brutale: "Frattura della caviglia", fa sapere il club londinese tramite il report medico pubblicato sul proprio sito ufficiale. Una batosta non da poco per l'ex centrocampista della Sampdoria, per il quale non sono ancora chiari i tempi di recupero.

Arsenal, frattura alla caviglia per Torreira

Secondo le prime indiscrezioni, Torreira rischierebbe addirittura di vedere compromessa la propria partecipazione alla prossima Copa America (12 giugno-12 luglio 2020). Che la situazione fosse grave lo si era intuito fin dalle prime battute, anche se non tutte le responsabilità possono essere affibbiate a Bolton.

Per quanto duro, il difensore dei Pompey interviene chiaramente sul pallone prima di travolgere il suo avversario nello slancio (tanto che non verrà nemmeno ammonito). Troppa irruenza, sfortuna, non cattiveria. Quel che resta, però, sono i lamenti di Torreira che si rotola a terra per 3' minuti prima di essere portato via in barella dallo staff medico dell'Arsenal. I Gunners poi si consoleranno vincendo la partita (0-2 con gol di Papastathopoulos e del giovane Nketiah). Un contentino rispetto al responso dei medici: l'uruguaiano potrebbe restare fuori fino al termine della stagione.