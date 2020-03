L'ex Fenomeno, oggi numero 1 del club spagnolo, ha deciso di regalare un Iphone e un viaggio a ogni giocatore per il successo sull'Espanyol: ma solo a salvezza conquistata.

di Luca Guerra - 04/03/2020 12:50 | aggiornato 04/03/2020 12:55

Un pensiero da numero 1 che arriva da chi per anni è stato in maniera indiscussa ai vertici del calcio mondiale. Luis Nazario da Lima, per tutti semplicemente Ronaldo, ha deciso di omaggiare con un regalo insolito i giocatori del suo Valladolid, squadra di cui l'ex Fenomeno di Barcellona, Inter, Real Madrid e Milan è presidente dall'estate 2018. Merito di una vittoria pesante in Liga.

Il successo che ha scatenato la generosità di Ronaldo nei confronti dei tesserati del Valladolid è quello ottenuto dalla "Pucela" domenica 23 febbraio nello stadio di casa, il José Zorrilla, contro l'Espanyol. Il 2-1 firmato da Sandro e Sergi Guardiola, con il centro degli ospiti arrivato al 93' su calcio di rigore con Adrian Embarba, ha allontanato la squadra di casa dalla zona retrocessione, aperta dal Maiorca a 22 punti e distante oggi sette lunghezze.

Un margine rassicurante, almeno nelle idee di Ronaldo, che ha così deciso di mettersi una mano sul cuore e l'altra sul portafogli. Come? Alla ripresa degli allenamenti il presidente ha dato un Iphone e alcuni biglietti aerei andata e ritorno per una destinazione segreta a ciascun giocatore della rosa allenata da Sergio Gonzalez come bonus per la vittoria.

La victoria ante el @RCDEspanyol dejó algo más que tres puntos en el vestuario del @realvalladolid. @Ronaldo premió a los jugadores con un iphone y unos billetes de avión para que viajen en sus vacaciones. Jefes del mundo, tomad nota, son pequeños detalles que siempre gustan...😉 — Marina Marcos (@marinamarcosp) March 2, 2020

Liga, la generosità di Ronaldo: al Valladolid non è la prima volta

Smartphone di ultima generazione e una vacanza in una località ancora da individuare: piccoli omaggi per chi conduce una vita di agi come i giocatori della massima serie del calcio spagnolo, ma che fanno comunque la differenza. Ronaldo, che in Spagna è stato assoluto protagonista a suon di gol (117 in cinque stagioni e mezzo con Barcellona e Real Madrid) sa quanto certe accortezze possano valere nel raggiungimento di un obiettivo. Che nel caso del Valladolid è la permanenza nella Liga. E pazienza se nel turno successivo i suoi uomini sono stati sconfitti per 1-0 dalla Real Sociedad. Il Maiorca non ha approfittato del passo falso, cedendo con lo stesso punteggio in casa contro il Getafe, con margine tra zona retrocessione e Valladolid immutato in classifica.

Liga, la festa del Valladolid per il 2-1 all'Espanyol

Non è la prima volta che Ronaldo incoraggia staff tecnico e giocatori con omaggi fuori categoria per il raggiungimento di un obiettivo o per spronarli a fare sempre meglio. Nella scorsa estate l'ex stella brasiliana aveva festeggiato la salvezza ottenuta dal Valladolid all'ultima giornata volando a Ibiza e Formentera per qualche giorno con tutta la squadra: un angolo di relax sulle bellissime coste delle Isole Baleari. Scena che potrebbe ripetersi a fine maggio in un'altra destinazione se il traguardo sarà staccato nuovamente da Ben Arfa e soci.