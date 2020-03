Ad Udine sto davvero bene, mi sento come se fossi a casa e sto lavorando sia per il club sia per la Nazionale argentina. Anche a dicembre e gennaio c’è stata la possibilità di andare via, ma ho preferito restare qui e completare il mio ciclo. Poi a giugno si vedrà

L'argentino però non è dispiaciuto per essere rimasto a Udine:

Quando è terminata la Coppa America ho detto più volte che mi sarebbe piaciuto giocare la Champions League e continuare il mio processo di crescita. Per diversi motivi però non si sono risolte alcune situazioni che erano molto vicine alla conclusione e così sono rimasto all'Udinese

