I due attaccanti due sono in concorrenza per un posto al fianco di Belotti.

di Redazione Fox Sports - 04/03/2020 11:27 | aggiornato 04/03/2020 11:31

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Al Filadelfia prove generali di tridente per il Torino di Moreno Longo, che in un test in famiglia ha schierato due squadre con il suo 3-4-3. Un modulo che ha permesso a Edera di mettersi ancora una volta in risalto. L'attaccante ha infatti sbloccato il punteggio della sfida in famiglia terminata 3-1, con una conclusione che non ha lasciato scampo a Rosati.

Si è preso gli applausi dei 300 tifosi presenti con le sue giocate, saltando puntualmente l’uomo sulla trequarti e mandando anche in rete Belotti.

Peccato però che ci sia stato poi un brutto episodio, che lo ha costretto a uscire dal campo. Durante l'allenamento, infatti, un brutto fallo subito da Simone Zaza lo ha costretto a uscire. Proprio il giocatore con il quale è in concorrenza per un posto da titolare al fianco di Belotti, ha provocato questo infortunio. Fortunatamente per il Torino, però, non sembra essere niente di grave.