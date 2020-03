Il comitato scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte aveva chiesto al calcio, e ogni manifestazione sportiva che comporti l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, di serrare le porte al pubblico per trenta giorni.

Serie A a porte chiuse, causa misure di prevenzione per il coronavirus. Il campionato di calcio di Serie A non si ferma, la conferma indiretta arriva dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che ha lasciato delle brevi dichiarazioni uscendo da Palazzo Chigi:

