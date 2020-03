Questa somma dovrebbe essere una percentuale di quella pagata per il suo cartellino quando è stato effettuato l'ultimo trasferimento: Neymar costò 222 milioni di euro al PSG e ora potrebbe andare via al fronte di un pagamento di 170 milioni che sarebbero sborsati dallo stesso giocatore (poi risarcito dal club).

Il numero 10 potrebbe andare via dalla Francia sfruttando una clausola presente nell'articolo 17 del regolamento della Federcalcio internazionale e che permetterebbe a un calciatore che ha passato almeno 3 anni in un club di pagare un indennizzo e andare via se ha compiuto 28 anni.

Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, Neymar starebbe studiando un modo per liberarsi dal suo contratto con il PSG già a giugno e rientrare al Barcellona dove vuole tornare già dalla scorsa annata. E in questo caso sarà la FIFA a venirgli incontro.

Ora però la situazione del brasiliano in terra francese sembra ormai irrecuperabile: gli screzi con la dirigenza dei campioni transalpini e in particolare col suo connazionale Leonardo paiono insanabili e il numero 10 della Nazionale verdeoro ne ha abbastanza.

Quella del possibile ritorno di Neymar al Barcellona è stata una delle tantissime telenovele di calciomercato che hanno animato la scorsa estate, con il brasiliano rimasto poi al PSG e i catalani che hanno comunque piazzato un colpo a cifre da capogiro assicurandosi Griezmann (anche in quel caso non senza polemiche).

Il rapporto fra l'attaccante e Leonardo non è più recuperabile: O'Ney vuole sfruttare una clausola FIFA per tornare blaugrana.

